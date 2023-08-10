انت الان تتابع خبر شاهد .. افجر شابة حضرت برنامج (احمر بالخط العريض) وتتحدث بوقاحة وبدون خجل بانها شهوانية وان زوجها يحاول ولاكن لايكفيها... والمفاجأة برد فعل المذيع التي اذهلت الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت شابة لبنانية جدلاً كبيراً بعد ظهورها في حلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض" على قناة "إل بي سي" اللبنانية. وفي البرنامج، كشفت الشابة الثلاثينية عن رغبتها في ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها أكثر من 10 مرات في اليوم.

وعبرت السيدة اللبنانية عن عدم خجلها من ذلك، مؤكدةً أن زوجها يلبي رغباتها في أي وقت ولا يتأخر عليها أبداً. وقد أثارت هذه الكلمات ردود فعل متباينة من الجمهور، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر ذلك أمراً طبيعياً وبين من استنكر هذه العبارات الجريئة.وبالرغم من الجدل الذي أثير حول هذا الموضوع، إلا أن الشابة اللبنانية لم تعبأ بالانتقادات واستمرت في التعبير عن رغباتها الجنسية بصراحة. وقد أثارت هذه القضية الكثير من التساؤلات حول حقوق المرأة في التعبير عن رغباتها الجنسية والمجتمعات التي لا تسمح للمرأة بذلك.

من جانبه، تفاعل المذيع مالك مكتبي مع هذه القضية بشكل وعبرت السيدة اللبنانية عن عدم خجلها من ذلك، مؤكدةً أن زوجها يلبي رغباتها في أي وقت ولا يتأخر عليها أبداً. وقد أثارت هذه الكلمات ردود فعل متباينة من الجمهور، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر ذلك أمراً طبيعياً وبين من استنكر هذه العبارات الجريئة

.وبالرغم من الجدل الذي أثير حول هذا الموضوع، إلا أن الشابة اللبنانية لم تعبأ بالانتقادات واستمرت في التعبير عن رغباتها الجنسية بصراحة. وقد أثارت هذه القضية الكثير من التساؤلات حول حقوق المرأة في التعبير عن رغباتها الجنسية والمجتمعات التي لا تسمح للمرأة بذلك.

محايد، حيث أعطى الشابة الفرصة للتعبير عن آرائها ولم يحاول إحباطها أو تقييدها. وقد تعرض مالك مكتبي لانتقادات بسبب هذا السلوك المحايد، إلا أنه أكد أنه يحترم رأي الضيوف ويسمح لهم بالتعبير عن أرائهم بحرية.

في النهاية، فإن هذه القضية تثير الكثير من الجدل حول حقوق المرأة وحرية التعبير عن الرغبات الجنسية. ومن الواضح أن هناك ضرورة لفتح حوار مجتمعي حول هذه القضية وتوعية الناس حول حقوق المرأة وتقبلها للتعبير عن رغباتها بصراحة وبدون خجل.