انت الان تتابع خبر شاهد .. بسمة بوسيل بظهور خادش للحياء بملابس السباحة بعد طلاقها مع مجموعه شباب و تقهر طليقها تامر حساني برفقة هؤلأ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت النجمة المغربية بسمة بوسيل على متابعيها في إنستغرام، بصورة لها أثناء الاستمتاع بالمسبح برفقة بناتها حيث ظهرت بوسيل بالصورة وهي ترتدي مايوه أسود لم يظهر منها الا الجزء العلوي، وسدلت شعرها المبلل.

نالت صورة بسمة إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها، متمنين لها السعادة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها بعد طلاقها من الفنان تامر حسني.ردود الفعل على صورة بوسيل

ومن ناحية ثانية انتقد البعض إطلالتها الجريئة في المايوه، وخاصة انها تتواجد بمسبح مختلط، وخاصة ان مجموعة من الشبان ظهروا بخلفية الصورة، متساءلين ان كان هدفها استفزاز تامر حسني المعروف بحرصه على احتشام زوجته السابقة والتزامه بالعادات والتقاليد.

الجدير بالذكر أن تامر حسني التزم الصمت ولم يعلق على صورة زوجته السابقة بالمايوه، حيث يحاول الفنان الابتعاد عن عرض خصوصياته على مواقع التواصل.

الأزمة تشتعل بين الثنائي

الجدير بالذكر، ان بسمة بوسيل قد اختلقت أزمة كبيرة عبر حسابها في إنستغرام بعد احتفال تامر حسني بزفاف مديرة أعماله هالة عمر، حيث كتبت منشورا طويلا هاجمت فيه هالة ووصفتها بـ"خرابة البيوت"، وهاجمت تامر لأنه يحتفل مع الإنسانة التي تسببت بدمار عائلته وأولاده، على حد تعبيرها، ثم أعلنت انها حظرت طليقها عن حسابها في إنستغرام بشكل نهائي.

وكانت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية قد كشفت بعض تفاصيل الأزمة بين تامر حسني وبسمة بوسيل، وأكدت ان الفنان المصري إنسان رائع ومحترم ولم يخن زوجته كما تترد الشائعات، لكن بسمة انسانة متطلبة ولا تحترم خصوصيات العلاقة وتنشر خلافاتها وأسرارها علنا.