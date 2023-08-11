انت الان تتابع خبر وداعًا قيصر العالم العربي.. نبأ وفاة كاظم الساهر يكسر قلوب الجمهور والتفاصيل المؤلمة تظهر للعلن ولما حدث تُكشف لأول مرة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر الفنان العراقي كاظم الساهر محركات مواقع التواصل بعد انتشار خبر وفاة النجم إثر تدهور صحته في الساعات الماضية بشكل مفاجئ.



حقيقة وفاة كاظم الساهر:

وبحسب ما انتشر فإن النجم العراقي عانى من مشاكل في القلب وتم نقله إلى المستشفى لكن بحسب تقارير صحافية فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وكاظم يتمتع بصحة جيدة جداً ولا أحد يعرف من أين بدأت هذه الأخبار التي تنتشر عن جميع الفنانين بين الحين والآخر.



وآخر ما نشره كاظم عبر صفحته على إنستغرام هو فيديو من حفله في اسطنبول حيث كان يغني مع الجمهور أغنية “علمني”. معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر حافية القدمين.. أجبرته على الوقوف عن الغناء!



أجبرت معجبة كاظم الساهر، الفنان العراقي الشهير، بالتوقف عن الغناء مع بداية حفله الأخير، بعدما اقتحمت المسرح.

في التفاصيل، اقتحمت معجبة مسرح حفل الفنان العراقي كاظم الساهر في ”أوبرا دبي“ الذي أقيم قبل أيام قليلة، وسط حضور كبير، لالتقاط الصور معه.

ورغم أن الساهر تفاعل معها وهيأ نفسه لالتقاط صورة على أن يقوم بمواصلة غنائه، استمرت المعجبة التي اقتحمت المسرح حافية القدمين، بالتقاط صور السيلفي معه، فبدا عليه الانزعاج من تصرفها، ولم يستطع إكمال الوصلة الغنائية.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وسط ردود فعل متباينة، فيما استذكر متابعون حالة مشابهة تعرض لها الساهر في شهر أغسطس/آب الماضي، عندما اقتحمت إحدى المعجبات مسرح حفله بدار الأوبرا المصرية، واحتضنته بقوة، فبدا عليه حالة من الارتباك والإحراج.