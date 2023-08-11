أوقح فيديو للهاربه السعوديه رهف القنون.. سيجعل أهلها في السعوديه يبصقون على صورها ليلا ونهاراً متجردة من الحياء والادب تماماً

انت الان تتابع خبر أوقح فيديو للهاربه السعوديه رهف القنون.. سيجعل أهلها في السعوديهيبصقون على صورها ليلا ونهاراً متجردة من الحياء والادب تماماً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تجربة رجل الأعمال الذي لم يدرك أهمية عدم تسليم رقمه السري لأي شخص قبل التأكد من طلبه للرقم وطبيعة الخدمة المطلوبة، تعكس اليوم الحاجة إلى التوعية بطرق استخدام التكنولوجيا. فالتقنية توفر اليوم نظامًا يطلب من المستخدم تأكيد طلب الرقم السري وتوضيح الغرض من طلبه. وبالتالي، يجب على الأفراد عدم الاستجابة لأي طلب يتطلب تسليم الرقم السري دون التأكد من صحته ومصداقيته.

وأوضح المحامي محمد الضبعان أنه لا يمكن تطعين على العملية التي تمت بواسطة رجل الأعمال بسبب صحة الأمر الذي تم توقيعه من قبله والذي يعتبر وثيقة بنكية حقيقية. وبالتالي، فإن محكمة التنفيذ تقوم بتنفيذ هذا الأمر بناءً على السند الإلكتروني الذي يعتمد على النظام ويتمتع بالمصداقية.

وأكد المحامي أنه في حالة عدم انتباه الأفراد لطريقة استخدام التكنولوجيا، يمكن أن يحدث خلل كبير وخسائر فادحة نتيجة الثقة الزائدة أو الأخطاء في استخدام التكنولوجيا. لذا، يجب على الأفراد عدم تسليم رقمهم السري لأي شخص أو جهة بدون التأكد من صحة الطلب والغرض منه.

في سياق آخر، تثير الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" الجدل من خلال مقاطع الفيديو والصور التي تنشرها على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نشرت مؤخرًا فيديو مثير للجدل يظهر فيها مع حبيبها بوضعيات مخلة بالحياء، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتقد البعض أن رهف القنون قد فقدت السيطرة على نفسها بعد دخولها عالم الإباحية وأفلام البورنو، وأنها لم تعد تهتم بأسرتها في السعودية أو تحترم مشاعرهم.

ورهف القنون هي فتاة سعودية ولدت عام 2000، لأسرة سعودية مقيمة في الكويت، ووالدها يشغل منصب مرموق كمحافظ لمدينة السليمي في منطقة حائل. بدأت قصتها تبرز في عام 2019، عندما أرسلت نداء استغاثة من مطار بانكوك عبر تويتر، مفاده أنها تتعرض للتهديد بالقتل من قبل عائلتها وأنها ارتدت عن الدين الإسلامي وسيتم إعدامها إذا عادت إلى السعودية.

تلقت استغاثتها استجابة سريعة، حيث تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وطلبت من أستراليا منح اللجوء لرهف. وفي شهر ديسمبر من نفس العام، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن استعداد كندا لاستقبال رهف ومنحها اللجوء.

في ذلك الوقت، كانت رهف لا تزال في سن العشرين وبدت كفتاة صغيرة خائفة، وكانت تروي قصة مأساتها مع عائلتها. قالت إنها تعرضت للعنف الأسري الشديد، حيث تم ضربها لأنها قصت شعرها وأخوها الأكبر اعتدى عليها بسبب ملابسها أو حتى الطعام الذي تأكله، وأشارت إلى أن والدتها كانت تساعدها في ذلك.

هذه القصة جعلت العديد من الناس يشعرون بالتعاطف مع رهف ويراها ضحية للعنف الأسري. ولكن سرعان ما تكاملت رهف مع نمط الحياة الغربي بمجرد وصولها إلى كندا. بدأت في ارتداء ملابس مثيرة ووشمت جسدها ونشرت صورها دون احترام لخصوصية عائلتها وما يمكن أن يتسبب فيه من إهانة لهم في المجتمع. وهذا جعل رهف تفقد تعاطف العرب بشكل كبير عندما أعلنت انضمامها إلى منصة إلكترونية حيث ستظهر فيها بمقاطع مثيرة.

هذا التحول جعل الأغلبية تعيد التفكير في قصة رهف وفي العنف الذي تعرضت له من قبل عائلتها، وأصبح هناك شك في أنها كانت قابلة للانحراف منذ البداية.

تعرضت رهف القنون، الشابة السعودية التي هربت من أسرتها وطلبت اللجوء في كندا، للكثير من العنف والتعذيب من قبل أفراد عائلتها. ولكن الآن، تظهر بعض التقارير أن هذه القصة قد تكون مجرد خيال واستراتيجية للحصول على اللجوء والانخراط في عالم الانفتاح والإباحية.

وفقًا للتقارير، كانت رهف القنون تعيش حياة طبيعية مع عائلتها قبل أن تقرر الهروب. ومع ذلك، بعد هروبها وطلب اللجوء في كندا، بدأت رهف في نشر قصة عن العنف الذي تعرضت له من قبل أفراد عائلتها. ويشير البعض إلى أن هذه القصة قد تكون مجرد ادعاءات زائفة تستخدمها رهف من أجل الحصول على اللجوء والانخراط في عالم الانفتاح والإباحية.

وقد أصدرت عائلة رهف بيانًا ينفي فيه ادعاءات رهف ويعلن براءتها من تصرفاتها. وأشارت العائلة إلى أن رهف قد أساءت بسلوكها المشين إلى سمعة وكرامة الأسرة. وبالتالي، فإن هذه القصة قد تكون مجرد خدعة للحصول على اللجوء والانخراط في عالم الانفتاح والإباحية بدلاً من التعرض للعنف والتعذيب من قبل أفراد الأسرة.