انت الأن تتابع خبر اجدع من صافيناز.. فلاحه مصريه صاروخ تفعل و تتحدي فيفي عبده و موكا بوصلة رررقص هزة يمين وهزة شمال في غرفة بالاسود والابيض القصيى..ومتابع فرمت انجي خوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعودت النساء في الايام القليل الماضيه على نشر الفيديوهات التي تقوم بجذب المتابعين والمشاهدين حيث عاده ما تكون النساء داخل منازلهم وتقوم بتربيه اولادهم تربيه صحيحه وسليمه ولكن ما اعتدنا عليه في الايام القليله الماضيه والاشهر الماضيه

هو ظهور النساء داخل منازلهم وهم يقولون بوصلات ررقص قويه اثارت الجدل حولهم بطريقه قويه جدا ووجهتهم انتقادات كبيره جدا بسبب ما يقومون به داخل منازلهم وداخل غرف

الذين يمكثون فيها والظهور بملابس البيت والملابس غرف النوم.

قامت فلاحه مصريه باداء وصله رققص قويه جدا منها جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن عرضها الى انتقاليه شديده بس داخل منزلها الامر الذي طالب به المتابعين والجمهور الكبير وقف هذه الفيديوهات التي تشعر بصوره كبيره جدا على منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب والتوك توك في الاونه الاخيره والانستقرام