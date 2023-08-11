انت الان تتابع خبر سعودية جريئة تكشف بوقاحة طريقة نارية لاستخدام زيت الزيتون للحصول على ليالي حمراء اخر شعللة وهكذا ستحققي رغبات زوجك وتجعليه مجنوناً بك يومياً؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تجربة سيدة سعودية مع زيت الزيتون في ليلة الدخلة

كشفت سيدة سعودية عن تجربتها الرائعة مع زيت الزيتون في ليلة الدخلة، حيث كانت تعاني من بعض المشاكل في الجسم مثل الخلايا الميتة خصوصاً في الوجه وخشونة بعض المناطق.

وعندما اقترب موعد زفافها، قررت اللجوء إلى زيت الزيتون واستخدامه بانتظام. وقد لاحظت بأن بشرتها أصبحت ناعمة ورطبة وخالية من العيوب. هذا الأمر أذهل زوجها في ليلة الدخلة وجعله يشعر بالإعجاب بنعومة جسمها بشكل فوائد زيت الزيتون للبشرة

يتميز زيت الزيتون عن المرطبات الأخرى بأنه يصل إلى أعماق الجلد، مما يشكل درعًا دائمًا للحفاظ على رطوبة البشرة وجعلها ناعمة ونضرة. ولتحقيق الفائدة المثلى، يُفضل شراء زيت الزيتون البكر النقي الممتاز، حيث يحتوي على جميع العناصر التي تفيد البشر

طرق استخدام زيت الزيتون للعناية

إليكم بعض الطرق التي يمكنكم من خلالها استخدام زيت الزيتون للعناية ببشرتك

• يجب أن تعلمي أن البشرة لا تمتص زيت الزيتون بسرعة، ولكن فوائدها تستمر لفترة أطول.من الأفضل أن تستخدمي زيت الزيتون بانتظام وعلى مدار اليوم.يفضل دهن الزيت على البشرة الرطبة بالماء، وذلك لتقليل الشعور باللزوجة الناتجة عن الزيت، ويمكنك أيضًا خلط القليل من عصير الليمون مع زيت الزيتون للحصول على فوائد إضافية وشعور منعش.

استبدلي مرطبات البشرة بزيت الزيتون، وضعيه على الجزء الجاف من جسمك (الوجه والمرفقين والقدمين وما إلى ذلك).يمكنك أيضًا إضافة زيت الزيتون إلى العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدمينها كقناع للوجه، ومن الخلطات المفيدة:- مزيج الشعير مع الماء وزيت الزيتون البكر الممتاز.

2- مزيج السكر مع زيت الزيتون؛ حيث يعد هذا القناع واحدًا من أفضل المرطبات.

• يمكنك استبدال كريم الليل بالخليط التالي:

قومي بمزج الخل مع الماء بنسب متساوية، ثم ضعي بضع قطرات من زيت الزيتون فوقهما.

فوائد هذا الخليط:

1- يرطب زيت الزيتون البشرة أثناء النوم، في حين يساعد الخل في تفتيح البشرة وتقشيرها.

2- يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة 3- يمكن استخدام زيت الزيتون كبديل لمرطب الشفاه ومرطب للشعر والأظافر.

4- أظهرت بعض الدراسات أن دهن البشرة بزيت الزيتون بعد التعرض لأشعة الشمس يساعد في تقليل الأضرار الناتجة عن التعرض للشمس

يمكن لاستخدام زيت الزيتون على البشرة أن يساهم في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفي

إضافة فيتامين (هـ) لزيت الزيتون يجعله مفيدًا للعناية بالبشرة ويمكن أن يكون بديلاً فعالاً للمنتجات التجميلية الموجودة في الأسواق

إذا كانت بشرتك جافة ومتقشرة، يمكنك استخدام خليط من زيت الزيتون وملح البحر لفرك البشرة وتقشيرها، مما يساعد على التخلص من الجلد الميت وتحقيق بشرة صحية ونضرة

يمكنك إضافة زيت الزيتون وزيت اللافندر الأساسي إلى ماء الاستحمام لتحقيق ترطيب واسترخاء للجسم

زيت الزيتون مفيد للأظافر والبشرة المحيطة بها، يمكنك استخدامه لترطيب الجلد وتقوية الأظافر

يمكن استخدام زيت الزيتون كبديل لمزيل المكياج للعيون، حيث يساعد على إزالة المكياج بلطف ومنع التهيج في المنطقة الحساسة حول العينين

استخدام زيت الزيتون بانتظام يساعد على تنعيم البشرة حول العينين ومنع ظهور التجاعيد....