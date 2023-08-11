دون ذرة حياء او خجل .. شابة عراقية تكشف عن منطقة حساسة في جسد المرأة إذا لمستها تسلم لك نفسها وترتمي في حضنك من أول لقاء!!

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الرياض - روايدا بن عباس - بطبيعة الرجل يحب السيطرة ويحب أن يلفت انتباه النساء ويجذبهن إليه وذلك يطلب الكثير من الأمور لكننا اليوم سنتطرق إلى طرق يتمكن من خلالها الرجل من اسر قلوب النساء وجعلهن خاتم بأيديه وخدم تحت أمرته، ولكن أولا سنشرح الطرق والأساليب العامة لكيفية التعامل مع النساء.

إن قواعد المروءة والشهامة تحتاج إلى صبغة عصرية حديثة، وفيما يلي أهم قواعد الآداب واللباقة القديمة والتغييرات التي يرى بعض النساء أنه يجب إدخالها إليها: القاعدة القديمة دائماً "النساء أولاً" لدى المرور.وينطبق ذلك على تلك المواقف التي يسرع فيها الرجل إلى إمساك قبضة الباب، أو باب المصعد من أجل السماح للمرأة بالدخول قبله، إمرأة. وتحبذ النساء أن يتعامل الرجال على ذلك النحو من دون الحاجة للتباهي أمامهن، أو التحرش بهن. القاعدة القديمة: الرجل دائماً يدفع.

وتنص القاعدة العصرية أن المرأة يجب أن تدفع إذا طلبت ذلك.

وعلى الرغم من أن القاعدة القديمة تفرض على الرجل الوقوف عند دخول المرأة إلى الغرفة، إلا أن القاعدة الحديثة تعتبر هذا السلوك قديماً ومتجاوزاً. فالمرأة اليوم تفضل أن يتم معاملتها على قدم المساواة وبدون تمييز جنسي. ولا تعتبر النساء أن الوقوف لدى دخولهن للمكان يعبر عن الاحترام، بل يعتبرنه تصرفاً مبالغاً ومهيناً.▪︎القاعدة القديمة: افتح الباب للمرأة

وتنص القاعدة الحديثة على أنه ليس من الضروري على الرجل أن يفتح الباب للمرأة. فالنساء اليوم يرون أنهن قادرات على فتح الأبواب بأنفسهن ولا يحتاجن إلى مساعدة الرجل في ذلك. وتعتبر النساء أن تلك القاعدة تعبر عن تفضيل الرجل للمرأة بشكل غير مبرر، وتعتبره تصرفاً مهيناً بدلاً من تصرف لبق يعبر عن الاحترام.

▪︎القاعدة القديمة: انتظر المرأة لتجلس قبل أن تجلس أنت

وتنص القاعدة الحديثة على أنه ليس من الضروري على الرجل أن ينتظر المرأة لتجلس قبل أن يجلس هو. فالنساء اليوم يرون أنهن قادرات على اختيار متى يجلسن ولا يحتاجن إلى توجيهات الرجل في ذلك. وتعتبر النساء أن تلك القاعدة تعبر عن تفضيل الرجل للمرأة بشكل مبالغ فيه، وتعتبره تصرفاً مهيناً بدلاً من تصرف لبق يعبر عن الاحترام.تشير القاعدة التقليدية إلى أن الوقوف للأشخاص عند دخولهم الغرفة يعبر عن الاحترام والتبجيل للملوك. ومع ذلك، تشير القاعدة الحديثة إلى أنه ليس من الضروري على النساء أن يقفن، خاصةً إذا جعلهن يشعرن بأنفسهن كبيرات في السن. وهذا يعود إلى أنه يمكن للمرأة أن تتحلى بالذكاء والقدرة على الدفاع عن نفسها في مثل تلك المواقف غير المرغوب فيها.

وتشير القاعدة العصرية إلى أنه ليس من الضروري استخدام العنف للدفاع عن شرف المرأة. فعندما يستخدم الرجل العنف لمهاجمة رجل آخر قد تكون مغازلتها، فإنه لا يعتبر فعلاً بطولياً يعبر عن الرجولة الحقيقية. وتعتبر بعض النساء أن مثل تلك الأفعال تعكس مشاكل ذكورية عصبية. وبالتالي، فإن القاعدة العصرية تشجع على تجنب استخدام العنف واستخدام الذكاء والحكمة في التعامل مع مثل تلك المواقف.

وفيما يلي بعض النصائح التي يجب على الرجال اتباعها في التعامل مع النساء:

1. تجنب رفع صوتك عندما تتحدث مع النساء، خاصةً في الأماكن العامة. يجب أن تتحدث بلباقة واحترام وتجنب استخدام أي ألفاظ سيئة أو غير لائقة.2. يجب الالتزام بالمواعيد. إذا كنت ستتأخر عن الموعد المحدد، فمن الضروري إعلام النساء قبلها بساعة على الأقل. هذا سيعطيها الوقت الكافي للترتيبات اللازمة. إذا تأخرت بسبب ازدحام المرور، يجب أيضًا الاتصال بها وإعلامها بذلك بدلاً من الاكتفاء بالمراسلات الكتابية.

3. يجب أن تستمع إلى المرأة بعناية واهتمام، خاصةً إذا كانت تتحدث عن أي مشكلة تواجهها. يجب أن تظهر لها أنك تهتم وتحترم مشاعرها وترغب في مساعدتها.

4. النساء يحببن التعامل بلطف. يمكنك تقديم المجاملات التي تعكس صورة طيبة عنك، ولكن يجب أن تكون المجاملات بعيدة عن التكلف والتصنع.

اليكم بعض النصائح للتعامل مع النساء بأسلوب احترافي:

لا ترفع صوتك أبدًا على النساء حتى لو بادرن هن بذلك، ويمكنك البقاء هادئًا وعدم الرد احترامًا لك ولها.

عندما تتفق مع امرأة على شيء وتدعوها لتلبية دعوة، قدم لها الاقتراحات لتختار هي اليوم والوقت المناسب لها، فلا تفرض عليها موعدًا قد يكون غير مناسب، وذلك لتجنب رفضها للدعوة وترك انطباع سيئ عنك.

احترم خصوصية النساء ولا تتدخل في حياتهن الشخصية دون إذن منهن.

كن صبورًا ومتعاونًا عند التعامل مع النساء، ولا تنتقدهن أو تتجاهل مساهماتهن.

استمع بشكل جيد إلى ما تقوله النساء ولا تقاطعهن أو تتجاهل آرائهن.

تعامل مع النساء بشكل مساوٍ وعادل في العمل، ولا تفضل أحدهن على الآخر بناءً على الجنس.تفهم واحترم الحقوق النسائية ولا تمارس أي تمييز أو اضطهاد ضدهن.

كن محترمًا في استخدام لغة الجسد وتجنب أي لمسات غير مرغوب فيها.

عندما تكون في موقف قيادي أو مديري، تعامل النساء بنفس الاحترام والتقدير الذي تعامل به الرجال.

إذا كان مديرك أو رئيسك في العمل امرأة، يجب عليك التعامل معها بتقدير واظهار الاحترام لها، كما يجب عليك عدم التعامل معها على أنها مجرد سيدة ولا يجب أن تكون في ذلك المنصب بل تعامل معها بشكلًا لائق كرئيسة لك.