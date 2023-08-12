انت الان تتابع خبر هل تذكرون الطفلة "هدية" في باب الحارة؟ لن تصدّق كيف أصبح شكلها اليوم!! تغيّرت 360 درجة وهذا سر مرضها الذي عجز عنه الأطباء! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مر أكثر من 15 عاماً على عرض مسلسل «باب الحارة»، وما يزال دور الطفلة «هدية» ابنة «بوران»، الذي جسدته ماسة الجمال، حفيدة الفنان عباس النوري، وأم صباح، محفورا في قلب الجماهير.

وواصلت ماسة المشاركة في سلسلة «باب الحارة»، حتى الجزء السابع، ما منحها مكانة خاصة في قلوب الجمهور، تنعكس في حالة من الحب، في كل مرة تعاود فيها الظهور.

أين طفلة مسلسل «باب الحارة» الآن؟

على الرغم من ابتعادها عن الوسط الفني، ما تزال الفنانة ماسة الجمال، تشارك متابعيها بكثير من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فضلًا عن إعدادها فيديوهات لصناعة المحتوى، تحصد تفاعلا واسعا، إذ يحمل كثيرون مشاعر حب كبير، لكن مع مرور السنوات عقب مسلسل «باب الحارة»، بدت فيها متغيرة الملامح بشكل كبير.

- المؤهلات العلمية بكالوريوس في التصميم الجرافيكي والتسويق الإلكتروني.

- صانعة محتوى تقدم فيديوهات بمعلومات مختلفة لجمهورها.

- تهوى تربية الكلاب.

لمحات من حياة ماسة الجمال

في إحدى اللقاءات التليفزيونية، روت ملامح من حياتها، وتأثير التمثيل عليها في الصغر: «تأثير الدور عليا كان كبير كل الناس كانت عرفاني، وأنا صغيرة كنت مش فاهمة بالظبط أنا بعمل إيه، حتى لحد ما بقى عندي 16 سنة مكنتش فاهمة معنى اللي بعمله، وكنت بخاف جدًا من اللي حواليا، لأن الأصدقاء وعائلتهم كانوا بيخافوا مني أكون متكبرة، عشان كده كنت مستبعدة نهائي، وأنا عكس ده أنا كنت مدللة من كل العيلة، بس كان صعب عليا أكون منبوذة من الخارج».

من هي ماسة الجمال؟

وماسة الجمال تبلغ من العمر 24 عاماً، فهي من مواليد 1998. واكتشفت قبل سنوات قليلة إصابتها بمرض السكر، وكانت في هذا الوقت مخطوبة، لكن بعد اكتشافها للمرض تركها خطيبها.

وتحدثت ماسة في لقاء مصور، عن معاناتها مع مرض السكري الذي اكتشفت إصابتها به حين كانت في الـ18 من عمرها.

وقالت ماسة جمال إنها كانت في مرحلة متقدمة، وتعاني من أعراض خطيرة مثل الغيبوبة والنوم لساعات طويلة، بسبب ارتفاع معدل السكر في الدم أثناء النوم دون أن تشعر.

إنتي مريضة!

وأشارت إلى أن حياتها تغيرت بشكل كبير بسبب اتباعها نظام حمية يمنعها عن الكثير من المأكولات. خاصة أنها لم تكن تحب الخضروات والفواكه بقدر النشويات.

وكشفت ماسة أنها تشعر بالانزعاج من ردة فعل المحيطين بها عند استغرابهم بإصابتها بالمرض واحساسهم لها بالشفقة.

وحول ما قاله خطيبها، قالت ماسة: “اجاني إتصال من شخص كتيرر كان غالي عليي عم يخبرني أنو ما بيقدر يكمل معي لأني مريضة سكر… أنت ما فيكي تجيبي أولاد وإذا جبتي رح يكونوا مرضى متلك… وكلامه كتير كسرني”.