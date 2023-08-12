انت الان تتابع خبر عاجل وهام: المملكة تقلب الطاولة وتوجه صفعة قوية لكل العالم بعد قرارها المفاجئ بخصوص كمية إنتاج النفط اليومي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الحكومة السعودية عزمها تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط في أغسطس بمعدل مليون برميل يوميا.

هذا وقد كانت أعلنت منظمة "أوبك +"

في وقت سابق التي تضم أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط، نيتها تطبيق تخفيضات طوعية على إنتاجها حتى نهاية 2024.

المملكة العربية السعودية، أكبر منتج ومصدر للذهب الأسود في العالم، أعلنت عن تخفيضات إضافية من جانبها بلغت مليون برميل يوميا، في محاولة منها لضبط أسعار النفط عالميا، نتيجة الانخفاض الذي شهدته مؤخرا.