انت الأن تتابع خبر اجدع من سما المصري .. ياسمين صبري جننت في وصلة رقص بالأبيض المكشوف من اروع ما يكون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”. وظهرت ياسمين صبري

خلال تواجدها في العاصمة القطرية الدوحة وهي على منت ياخت في عرض البحر رفقة عدد من أصدقائها، حيث ارتدت فستان من اللون الأبيض المكشوف من منطقة الصدر مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية

استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات كعادتها المعروفة عنها، وقامت يتصوير صديقتها وهن يقمن بالرقص والغناء وانتشرت الكثير من الأنباء التي لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن حول عودة الفنانة المصرية إلي زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال الأيام القليلة الماضية.