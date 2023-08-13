فرمت من صافيناز.. فلاحه مصريه بلدي تفعل و تتحدي جورجينا و موكا بوصلة ررقص هزة يمين وهزة شمال في غرفة بالاسود والابيض وتظهر المخفي ..ومتابع فرمت انجي خوري و فيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر كل ما هو جديد في عالم الفيديوهات التي تنتشر بشكل واسع علي صفحات السوشيال ميديا و انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجل عربي من الامارات وهو في غرفة النوم مع فتاة جميلة اسمها فاطمة قيل أنها خادمة تعمل في منزله، ولم يستطع مقاومة جمالها فقرر الهجوم عليها إلى غرفتها بالقوة مهما كانت العواقب ولكن حدث مفاجأة كبيرة جدا لم يكن يتوقعها هذا الرجل الإماراتي.

الفيديو الذي تم نشره لم يكن طبيعي من خلال تعامل المرة مع الفتاة داخل غرفه

ولم تبدي الفتاة أي مقاومة، لكن ما خفي كان أكثر إثارة من ماهو ظاهر بالفيديو.

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي فقد قامت الفتاة بتسريب الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، وتسببت في عمل مشكلة كبيرة جدا في بيت كفيلها الذي ظهر بالفيديو، وتشويه سمعته، وهو ما جعله يرفع قضية ضدها.