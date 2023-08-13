اجدع من جورجينيا.. فتاة سعودية شقراء خارقة الجمال بوصلة رقص بلدي هزة يمين وهزة شمال في العاصمة السعودية ولعت الشباب بالاحمر.. ومتابع فرمت سما المصري و صافيناز

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رياض - احمد صلاح - ضجة موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بفيديو جديد لا طالبة سورية وهي تقوم بوصلة رقص بلدي داخل أحدي المدارس السورية والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان قامت بواسطه رخصه جريئه جدا تتحدث فيها اشهر الراقصات بواسطه رقص كبيره جدا استخدمت فيها حركات قويه للغايه تبرز فيها انوثتها وجمالها ورشاقتها بطريقه كبيره جدا.

انتشر مقطع الفيديو بصوره كبيره جدا على صفحات التواصل الاجتماعيه حقق عدد المشاهدات كبيره جدا الامر الذي جعلها كبير جدا من رواد المواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بوقف الفيديوهات التي تحس على نشر الفوضى والفستور داخل المجتمعات العربيه.

حقق الفيديو متابعات كبيره جدا ومشاهدات عاليه بطريقه غريبه بعد نصف بعده ساعات فقط حقق ما يقارب 5 مليون مشاهده على منصه نتفليكس وتقوم النساء بنشر هذا الفيديوهات من اجل الشهره وكذب المال ولا يعرفون مدى خطوره هذه الفيديوهات التي وقمنا بنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي.