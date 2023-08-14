فرمت صافيناز.. بقميص شفاف يظهر ما تحته سما المصري تتحدى أشهر راقصة في وصلة رقص جديده في غرفة نومها تتحدي فيها انجي خوري..ومتابع كسحت كيم كارداشيان و فيفي عبده

انت الأن تتابع خبر فرمت صافيناز.. بقميص شفاف يظهر ما تحته ملكة جمال لبنان سما المصري تتحدى أشهر راقصة في وصلة رقص جديده في غرفة نومها تتحدي فيها انجي خوري..ومتابع كسحت كيم كارداشيان و فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كده ولا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفنان الاستعراضيه منذ اول فيديو لها تداولته على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعيه انستقرام حيث قامت سما المصري بنشر مقطع فيديو جديد لها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعيه انستقرام وهذه مواقع التواصل الاجتماعيه واشعلت السوشيال ميديا بهذا الفيديو القوي للغايه.

انتشر الفيديو بشكل واسع حيث ظهرت سما المصري وهي تقوم بوصله رقص قويه جدا من داخل غرفه نومها الامر الذي جعلها تتصدر مواقع البحث وحصد الفيديو على ما يقارب من 15 مليون مشاهده خلال ثلاثه ايام فقط نظرا للحركات القويه والجريئه التي كانت تقوم بها سما المصري داخل مقطع الفيديو.