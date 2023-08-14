انت الان تتابع خبر أخوات العروسه الصاروخ فضحوها يوم الفرح.. ما فعلوه أمام العريس المصري كان صادم وجعلها تتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعها من الإحراج : اتفرج ماحدث؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفاجأت عروس مصرية بأخواتها يهدونها ديتو غنائي بأصواتهم في حفل زفافها، حيث قاموا بالغناء بطريقة جميلة ومضحكة في ذات الوقت، وكشفوا للعريس خلال الغناء عن بعض أسرار أختهم العروس.

وظهرت العروس وهي مصدومة وتضحك في ذات الوقت، وذلك عندما بدأ أخواتها توجيه حديثهم للعريس وإخباره أن العروس ما تعرفش تطبخ، كما أنها تفعل للشاي الملح بدل السكر، بينما قال شقيقها الثالث أنها كانت تسرق عليه البطاطس عندما كانوا صغار.

الديتو الذي قدمه اخوات العروس الثلاثة، نال اعجاب الحاضرين الذين تفاعلوا معه بشكل كبير، وهو من تأليف وإنتاج شركة ويدنج تون.

ومؤخراً انتشرت عادة جديدة في الأفراح بمعظم المدن المصرية، حيث يقوم أخوات العروسة بتقديم ديتو غنائي أثناء حفل الزفاف يتحدثون فيه بعض تفاصيل حياتها بطريقة كوميدية وفرائحيه في ذات الوقت