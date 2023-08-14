انت الان تتابع خبر فتاة سعودية وقحة تحذر الفتيات من الزواج قبل تجربة هذا الأمر مع خطيبها..ما قالته جريء وكسر كل الحواجز!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وجهت فتاة نصيحة قوية إلى الفتيات، تحذرهن من الارتباط بأي شخص يتعرفن عليه في الأماكن العامة. وجاءت هذه النصيحة في فيديو متداول، حيث أكدت الفتاة أن منظومة وقدسية الزواج تتطلب بداية أفضل وأكثر روعة من هذه الطريقة المنحطة.وأوضحت الفتاة أن الشباب الذين يوجدون في تلك الأماكن العامة، بغض النظر عن أعمارهم وتخصصاتهم، يسعون جميعًا لهدف واحد وهو العلاقة العابرة والبعيدة كل البعد عن الزواج. وهذا ما يجب أن يكون واضحًا للفتيات، حتى لو طلب أحدهم الزواج منهن، فلا ينبغي أن يقبلن، لأن الشخص الذي يتجول في تلك الأماكن ويغازل النساء ليس شخصًا يستحق الارتباط به.إن هذه النصيحة تأتي بعد تزايد الحالات التي يتم فيها استغلال الفتيات في الأماكن العامة، وبعد أن أصبحت العلاقات السطحية والعابرة أمرًا شائعًا في المجتمع. لذا، فإن الفتيات يجب أن يكون لديهن وعي كافٍ وقدرة على التمييز بين العلاقات الحقيقية والعلاقات الزائفة، وعدم الانخداع بالكلمات العذبة والوعود الكاذبة التي يمكن أن يقدمها الأشخاص الذين يلتقون بهن في الأماكن العامة.