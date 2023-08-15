كيوم ولدتها أمها. القشطة ربة منزل مصرية تتحدي أشهر راقصة بوصلة رقص فلاحي جميله في غرفة النوم رقص مصرى نار سهرة يوم الخميس

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رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر جديد عن اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بواسطه رخصه قويه للغايه اداره وادعائها الرائحه في وصله الرقص وقامت هذه الفتاه الاتي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

بوصله رقص اظهرت جمالها وتحدث بها اشهر في مصر سما المصري وصافيناز وفيفي عبده وانتشرت كثير هذه الفيديوهات في السنوات الماضيه بعدما الربح من مواقع التواصل الاجتماعي.

لا تريد الراقصة سما المصري الابتعاد ابدا عن الاضواء . وكل فترة تقدم ما هو جديد .

سما المصري تنفرد دائما بالفيديوهات المثيرة. ودائما تقول اللي عاوز يقلدنى يقلدنى حتى أن نجمات الفن يقومون بتقليد سما المصري في الآونة الأخيرة