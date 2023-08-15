انت الان تتابع خبر فعلت هذا الشئ ببث مباشر في قناة العربية .. نسيت أنها علي الهواء فقامت بعمل المستحيل والمخرج يتدخل ويوقف البث فوراً..وما فعله معها كان صدمة للجميع!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دائما ما تتعرض نجمات السوشيال ميديا ونجمات التواصل الاجتماعيه ونجمات التلفزيون الى العديد من المواقف المحرجه التي تؤدي الى غضبهم او تؤدي الى انتشارهم على مواقع التواصل الاجتماعي .

بسبب الافعال التي لم تصدر منهم الا عن طريق الخطا حيث تعرضت احدى مذيعات قناه العربيه الى موقف محرج كبير جدا حيث ظهرت الاعلاميه الاردنيه منتهى الرمحي لموقف محرج جدا عندما كانت تقوم باداء نشره الارصاد او الاخباريه مما ادى الى احداث ضجه كبيره جدا على منصات التواصل الاجتماعيه فورا تعرضها لهذا الموقف المحرج.وكان الموقف المحرج الذي تعرضت له المذيعه الاردنيه منتهى الروح الرميحي انها تعرضت الى نوبه ضحك كبيره جدا وصلت الى الضحكه الهستيري التي لم يكن تتمالك نفسها عندما كانت تقوم باداء نشره الاخباريه حيث بعد تداول المقطع بصوره كبيره جدا على منصات التواصل الاجتماعيه وانها لم تتمالك نفسها وكانت تضحك بصوره كبيره جدا حتى عند انتهاء نشره الاخبار.

وانتهى الرميحي هي مذيعه واعلاميه اردنيه من ذات الوصول الفلسطينيه ولدت سنه 1967 حصلت على شهاده الانجليزي من الجامعه الاردنيه واشتهرت بصوره كبيره جدا لادائها في البرامج الاخباريه وهي مشهوره جدا في الوطن العربي.