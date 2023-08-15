انت الأن تتابع خبر اجدع من سما المصري..وصلة رقص فلاحه مصرية فائقة الجمال تتحدي صافيناز بوصلة رقص 10 بلدي في غرفة نومها بالاحمر والاسود المفتوح..ومتابع كسحت فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو لا فلاحه مصريه وهي تقوم بوصله رقص منز لها تقوم بواسطه رقص قويه جدا هزه مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو لها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي من داخل من زلها العبايه الزرقاء الذي انتشر بصوره كبيره جدا رفع مشاهدات عالي نظ را اثناء اداء ودائما ما تقوم ربات المنازل باداء وصلاه الرقصه عدد كبير جدا للمتابعين والمشاهدين حولها حيث ظهرت ربه منزل خليجيه وفلاحه مصريه يقومان بالرقص على احد الاغاني الشعبيه والخليجيه التي هدت مواقع التواصل الاج تماعي بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره.

فلاحه مصريه وهي ترتدي عبايه من اللون الاسود القصير والضيق للغايه بطريقه كبيره جدا حيث بدات ترقص وتقوم بتقليد الراقصه سما المصري بطريقه كبيره جدا وتقوم بالحركات التي تقوم بها الراقصه سما المصري في غرفه نومها حيث قامت الفلاح المصريه بالرقص على احد الاغاني الشعبيه وهي تمسك عصب يديها.

كبير جدا من المتابعين والمشاهدين اليها حققت مشاهدات كبيره جدا من فيديوهات صوره كبيره جدا وبدات ترقص وتتمايل وتكون بعز وسطها العالم بطريقه في غايه الروعه الجمال وتصغر انوثتها وجمالها ورشاقها.