انت الان تتابع خبر فتاة سعودية تخطف قلب كريستيانو رونالدو وتجعله يخون جورجينا في ليلة حمراء! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يدعي أنه يكشف تفاصيل صادمة حول خيانة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق نادي النصر السعودي، لصديقته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا، وزعم أنه عاش ليلة حمراء في السعودية.

انتشر الفيديو بشكل واسع وأثار استجابة كبيرة من المتابعين، حيث كان عنوانه "عاش ليلة حمراء.. جريمة للنجم رونالدو في السعودية بعلاقات محرمة وخيانة جورجينا".

وعلى الرغم من أن العنوان يشير إلى أن رونالدو عاش ليلة حمراء في السعودية وخان صديقته جورجينا، إلا أنه تبين بعد التحقق من الفيديو أن محتواه لا يتطابق مع العنوان على الإطلاق.تبين أن الفيديو المثير للجدل يتحدث عن تورط رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، في مشكلة قانونية بعد قضاء ليلة حمراء مع فتاة مشهورة، وهي الفتاة الفنزويلية التي اشتهرت قصتها العام الماضي واتهمت رونالدو بإقامة علاقة معها.

زعمت الصفحات التي نشرت الفيديو أن هذه القضية تسببت في توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، ولكن الصور التي نشرها الثنائي على حساباتهما الشخصية على إنستجرام خلال الأيام الماضية تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة، حيث ظهرا معًا وهم يقضون إجازتهم الصيفية بسعادة وانسجام تام.