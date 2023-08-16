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اتفرج – سما المصري عريانة وبتستحمه “اتفرجوا عليا واتكيفو”

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بيروت - ثريا شاهين - نشرت الرقاصة المصرية ، فيديو مثيرًا وجديدًا كله إغراء وقلة حياء، ولا تجل هذه الإنسانة لا من تصرفاتها ولا من التعليقات الجنسية التي تتلقاها عقب نشر كل صورة أو فيديو لها.

حتى أنها لا تحذف خاصية التعليقات، ويبدو أنها تعشق الشتيمة والإنتقادات والكلام السيء لتقول إنها موجودة ومثيرة للجدل.

وكانت أيضًا تعرضت لهجوم كبير حين تحدثت عن الدورة الشهرية للرجل، لكن لا نعلم إن تحدثت عنها بطريقة علمية أم بطريقة عشوائية كعادتها.

اقرأ: سما المصري تتحدث عن دورة الشهرية أثناء استحمامها – فيديو

https://www.instagram.com/p/B5S8lLank-z/

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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