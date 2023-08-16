انت الأن تتابع خبر خلها ساحت علي السرير..المشهد الاقوي الممنوع من العرض لا هيفا وهبي مع فنان مشهور من فيلم دكان شحاته والذي جعلها تفقد أعصابها في غرفة نومها بهذه الطريقة..والمخرج يواصل التصوير والجمهور في ذهول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانه الجميله التي انتشرت صور كثيره لها على مدار الايام الماضيه من خلال رحلتها الصيفيه التي التي تقضيها في فرنسا وخصوصا في العاصمه الفرنسيه باريس حيث انتقلت عده صور لها ونشرتها على حسابي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انها الفنان الجميله هيفاء وهبي التي دائما ما تحرص على امتاع المشاهدين باطلالاتها الجميله والانيقه منها بصوره كبيره جدا.

هيفاء وهبي هي فنانة وممثلة لبنانية معروفة في الوطن العربي وحول العالم. ولدت في 10 مارس 1972 في مدينة محمدية بالمغرب لوالدها اللبناني ووالدتها المصرية. بدأت هيفاء مسيرتها الفنية كعارضة أزياء في العديد من الدول العربية، قبل أن تدخل عالم التمثيل في فيلم “حمام الشط” عام 2000.

ومنذ ذلك الحين، شاركت هيفاء وهبي في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وحققت نجاحًا كبيرًا في دور البطولة في فيلم “دكان شحاتة” و”حلاوة روح” و”عقد الجلاد” و”مريم”. كما قدمت هيفاء العديد من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحًا كبيرًا، مثل “بوس الواوا” و”ماتسومولشي” و”بابا نويل” و”يا حبيبي لا”.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر هيفاء وهبي أيقونة للجمال والأناقة في الوطن العربي، حيث تحرص دائمًا على اختيار الإطلالات الأنيقة والمميزة، وتحرص على العناية بجمالها وصحتها. وتشتهر هيفاء وهبي أيضًا بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها الملايين من المعجبين، وتشاركهم بصور وفيديوهات من حياتها الشخصية والفنية.

ولكن رغم نجاحاتها وشهرتها، تعرضت هيفاء وهبي للعديد من الانتقادات والجدل على مدار مسيرتها الفنية.