انت الأن تتابع خبر بدون تقطيع مشهد كامل لمده ساعة للفنانة شمس الكويتيه مع رجل اعمال مشهور داخل غرفه النوم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه شمس الكويتيه وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد قيام احد الاشخاص المجهولين بتسريب فيديو لها مدته ساعه كامله داخل غرفه النوم وهي تقوم بوصله رقص مع احد رجال الاعمال المشهورين داخل الوطن العربي وبعد نشر الفيديو بساعات اثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني والوطن العربي تابع والتفاصيل..

اشعلت الفنانه شمس الكويتيه غرائز الشباب والمراهقين بعد قيامها بوصله رقص الاكثر من ساعه مع رجل اعمال مشهور داخل غرفه النوم في احد الفنادق الشهيره بدبي وبعد نشر الفيديو يحتوي على لقطات ممنوعه من العرض للفنانه شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف..

تعتبر الفنانه شمس الكويتيه من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي ونال فيديو لها انتقاد الكثير من الجمهور المتابعين بعد قيامها بنشر فيديو ممنوع من العرض