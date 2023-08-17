انت الأن تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. اقوى واجمد مشهد محذوف للموممس الفاضله منى زكي من فيلم اصحاب الاعزاء خلعت البتاع مع فنان مشهور خلف الكواليس جعلها تصرخ باعلى صوتها.. والمخرج في حاله من الذهول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشره الفنانه الجميله منى زكي عده صور لها من اخر تصوير لها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام بعد ظهورها في مهرجان كان الدولي السينمائي لدورته 76 والتي حازت على اعجاب الجميع بسبب فستان التي كانت ترتديه الفنانه منى زكي.

مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بسبب مشهد قوي لها من احد افلامها التي شاركت فيه الفنانه منى زكي فيلم اصحاب ولا اعزاء والذي قامت به بخلع ملابسها الداخليه والتي طالب العديد من الجماهير والمتابعين حذف هذا المشهد او فيلم اصحاب ولا اعزاء للفنان الجميله منى زكي.

حيث انتشر فيلم اصحاب الاعزاء بعد عرضهم مباشره على منصه نتفليكس والذي حقه ايرادات كبيره جدا حيث وصلت ايرادات الفنانه منى زكي الى ما يقارب 19 مليون جنيه مصري بسبب المشاهد القويه والالفاظ التي كانت تحتوي على الفيلم.