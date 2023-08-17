انت الأن تتابع خبر ع الهادي يا زبادي .. صافيناز دخلت منافسة مع فيفي عبده و سما المصري بينت صدرها بالكامل في وصلة رقص جديدة ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص شرقي مثيرة وقامت بالرقص مستخدمة مؤخرتها حيث قامت برفعها لأعلى عدة مرات .

وكما في العادة، أثار الفيديو الجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا وخاصة صدرها ومؤخرتها.