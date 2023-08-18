انت الأن تتابع خبر ربة منزل فائقة الجمال بوصله رقص قوية هزة يمين وهزة شمال تحدت بها اشهر الراقصات في العالم من داخل غرفة النوم .. ومتابع كسحتي ولاميتا فرنجيه وسما المصري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خبر جديد اليوم وهو خبر عن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موقع يوتيوب وفيسبوك وانتشر فيديو يا ربه منزل في وسط رقص قويه للغايه اظهرت جمالها وتحدث بها سما المصري وصافيناز.

وانتشرت الكثير من هذه الفيديوهات التي تقوم فيها الكثير من الفتيات في وصله رقص على انغام الموسيقى مثل موسيقى مافيا مافيا لمحمد رمضان والكثير من الاغاني وذلك بعدما اشيع عن الربح من الانترنت من خلال يوتيوب وفيسبوك وخصوصا الموقع الصيني فيسبوك الذي كنا نتمنى ان يتم استخدامه بهذا السوء.

وفي هذا الفيديو تظهر ربه منزل وهي بقميص اصفر رائعه الجمال وتقوم بوصله رقص على انغام مافيا مافيا لمحمد رمضان كاميرا هاتفها لكي تقوم بتصوير جميع جسدها واجعلها في موقف وقدمته وصله رقص شرقي من اجمل ما يكون واليكم الفيديو.