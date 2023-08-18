اتفرج بالفيديو والصوت.. أعنف مشهد ممنوع من العرض للفنانه وفاء سالم والفنان احمد زكي الذي تسبب بنزيف وبكاء الفنانه من كثره الوجع بعد تمزق فستانها وقام المخرج بايقاف التصوير… اتفرج

انت الأن تتابع خبر اتفرج بالفيديو والصوت.. أع نف مشهد ممنوع من العرض للفنانه وفاء سالم والفنان احمد زكي الذي تسبب بنزيف وبكاء الفنانه من كثره الوجع بعد تمزق فستانها وقام المخرج بايقاف التصوير… اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشره منصه اليوتيوب فيديو محذوف للفنانه وفاء سالم والفنان احمد زكي المشهد التي تدخلت الرقابه لمنع من العرض

داخل السينمات المصريه وداخل الوسط الفني ولكن من منصه اليوتيوب قامت باعاده هذا الفيلم واعاده صياغتهم وتم نشره مؤخرا على اليوتيوب

فديو للفنانه وفاء سالم والفنان احمد زكي

وقامت منصه اليوتيوب بنشره خلال ساعات اثاره جدلا وذهول للجميع ويحتوي هذا المشهد على قيام الفنان احمد زكي بالزواج عرفي من الفنانه وفاء سالم واجتمعا داخل غرفه

وتحول المشهد الى حقيقه وتركهم المخرج تكمله المشهد على اي حال مما اثار الجدل وكانت الفنانه وفاء سالم ترتدي قميص شفاف و بعد نشره داخل السينما المصريه تدخلت الرقابه لمنعه من النشر وتم حذف المشهد ونزول الفيلم بدون المشهد