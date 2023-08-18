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شاهدوا سما المصري بجلسة تدليك مثيرة ومشاهد يقارنها بميا خليفة

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رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو جديد لها على يوتيوب، ظهرت فيه وهي تجري جلسة تدليك لجسدها، وقد طغت على الأجواء الاضاءة الحمراء.

ولاقى هذا الفيديو انتقادات كثيرة من قبل المشاهدين، فمنهم من دعاها ان تتعرّى بشكل كامل في الحمام، ومنهم من دعاها للتوبة والكفّ عن استعراض جسدها بهذه الطرق.

كما سخروا منها وقارنوها بممثلة الأفلام الاباحية ميا خليفة : فقال احدهم: “بالتوفيق وعاوز اشوفك دايما احسن من ميا خليفه وتبقي احسن منها”.

الجدير ذكره ان سما المصري دائما ما تثير الجدل بفيديوهاتها وتصريحاتها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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