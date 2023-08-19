انت الأن تتابع خبر بوصله رقص هي الاقوى .. ندى كمال تهيج غرائز الشباب وتنافس سما المصري بعد ظهور صدرها بالكامل.. اتفرج على القشطه والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اثاره الفنانه الكبيره ندى كامل جدل كبير داخل الوسط الفني ومحركات البحث جوجل بعد قيام احد الاشخاص المجهولين بنشر فيديو لها ممنوع من العرض وهي تقوم بوصله رقص هي الاقوى داخل الوطن العربي على احد الشواطئ الشهيره بمدينه الغردقه وكاله ترتدي المايوه الاصفر المقطع جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه تابع تفاصيل.

تصدرت الفنانه ندى كامل وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد نشر فيديو لها ممنوع من العرض وهي تقوم بوصله رقص وقامت بعدها بكشف المحظور واظهار اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف.

نالت الفنانه ندى كامل انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك بسبب ما قامت بنشره