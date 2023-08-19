انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تتجاوز الخطوط الحمراء وتظهر بالكاش مايو في اطلالة جريئة ومحمد الترك يقصـفها بالثقيل.. (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعيش المغنية المغربية دنيا بطمة في تجاهل تام لطليقها ومطالبه، وتستمتع بأجواء الصيف بكل تحرر واثارة. حيث تشارك لحظاتها الممتعة مع متابعيها على حسابها بمنصة انستغرام.

وفي المقابل، وبالموازاة مع تهديدات طليقها محمد الترك بأخذ حضانة بناتها منها، قررت دنيا بطمة رفع مستوى الجرأة في لقطات جديدة على البحر.

نشرت المغنية مقاطع فيديو عبر خاصية الستوري على انستغرام، حيث ظهرت وهي ترتدي مايوه أوف شولدر من جهة واحدة يكشف صدرها بوضوح.

وفي لقطات أخرى، قامت الفنانة المغربية بإظهار ساقيها فقط حتى الفخذ دون الجزء الآخر من جسدها، مما زاد من إثارة الجدل حولها.

من جهته، عاد محمد الترك لإثارة الجدل من جديد، بعدما هدد مرة أخرى بأخذ حضانة ابنتيه غزل وليلى روز من والدتهما.

ورد الترك على أحد متابعيه، مؤكدًا أن طفلتيه ليست لهن أم كونها لا تقضي معهن الكثير من الوقت بسبب انشغالاتها وارتباطاتها.

وأكد المنتج أن هناك بعض الإجراءات القانونية التي ينتظر أن يطبقها ليستعيد ابنتيه ويأخذ حضانتهما من والدتهما.

ويذكر أن دنيا بطمة لم تعلق على تصريحات زوجها السابق، حيث يفضل التزام الصمت والانشغال بحفلاتها.