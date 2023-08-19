انت الان تتابع خبر ظهرت بملابس البحر.. ايقونة الدلع هيفا وهبي تستمتع بأيام الصيف وتأكل الكافيار والجمهور: مبينة عمرها 16.. (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".هيفا لا تزال تقضي إجازة صيفية في الساحل الشمال بمصر.

وظهرت في الصور بملابس البحر وهي تستمتع بوقتها.

وظهرت في إحدى الصور وجالسة على حافة حوض السباحة بمايوه أسود اللون ارتدت فوقع من الكروشيه باللون الأصفر.

كما ظهرت في إحدى الصور وهي تأكل الكافيار.

وانهالت تعليقات المتابعين، الذين أثنوا على جمال هيفا ورشاقتها، وعلّق احدهم قائلا: "مبينة عمرها 16".