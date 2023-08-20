ركنت ملكة جمال لبنان موكا.. القشطة ملكة جمال سوريا أنجي خوري بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال علي البحر بالبكيني..ومتابع فرمت صافيناز و سما المصري

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رياض - احمد صلاح - ولا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للنجمه الجميله التي اشتهرت باثاره حولها بطريقه كبيره جدا في الاونه الاخيره حيث تداوله بعد تداول مقطع فيديو لها على صفحته الخاصه كالموقع التواصل الاجتماعي انستقرام وكالعاده اثاره النجمه اثارت انجي خوري المتابعين والجمهور بطريقه كبيره جدا حيث عاده ما تقوم بنشر الصور والفيديوهات القويه للغايه منها.

نقل الفيديو الذي نشرته وهي تقوم بوصله رقص داخل غرفه نومها على اعجاب الكثير من المتابعين والظهور فيما اتقدها البعض الاخر نظرا بقوه الفيديو التي قامت بتصويره من داخل غرفه وجهه لها انتقادات حاده ونازعه بسبب المشاهد القويه التي جاءت في الفيديو من داخل غرفه نومها.