اجدع من سما المصري.. فتاة سعودية فاتنة الجمال شقراء ولعت النت بوصلة ررقص هزة يمين وهزة شمال تتحدى أشهر راقصة بهز وسطها العارم من داخل غرفه بهزة .. والجمهور غلبتي فيفي عبده وصافيناز

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رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة الاستعراضية صوفينار، مفاجأة لجمهورها على الهواء بأنها لم تتلق أي هدية في عيد الحب هذا العام، مضيفة “أنا مش مرتبطة أو في حالة حب هذه الفترة”.

وأضافت صوفينار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة”، الذي يبث على قناة ETC مساء اليوم الإثنين” أول قصة حب عيشتها مع أول رجل دخل حياتي كنت في فترة المراهقة وعمري حين ذاك ١٦ عاما”.

ومازحت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج” مصر جديدة” صوفينار على الهواء”أنا مستعدة أهدي ليكي باقة من الورد بعد الهواء أينما كنتي”.