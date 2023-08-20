انت الأن تتابع خبر مايوه شرعي.. فلاحه مصريه شديدة الجمال تفاجئ الجميع بوصله رقص بلدي بالاسود تحدي اشهر الراقصات علي سناب شات… عدت سما المصري وفيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت فلاحه مصريه في اداء قويه جدا من داخل المنزل الامر الذي عرضه الى انتقادات حاده والعذاب بسبب ما قامت به ربه المنزل اثناء مسجد الرقص التي قام بها من داخل غرفه نومها وهي ترتدي فستان من اللون ابيض مفتوح بدرجه كبيره جدا.

اشهر الفيديو على نطاق واسع بسبب ما قامت به ربه المنزل والفلاحه المصريات من اداء وسط رقص قويه جدا في احد الاماكن الريفيه داخل الاراضي وهي تقوم بتصوير نفسيه مقطع فيديو من خلال الهواء الطلق وبدات الامر الذي جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره بسبب مكنه تفعله والحركات القويه التي كانت تفعلها.