عدت سما المصري.. عروسة فائقة الجمال صاروخ شديدة الجمال تتحدى اشهر راقصه في مصر والوطن العربي في اقوي وصلة رقص هزة يمين وهزة شمال 10 بلدي .. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - تستعد الراقصة الاستعراضية صافيناز لإحياء 3 حفلات ليلة رأس السنة فى 3 فنادق مختلفة بالقاهرة.

كما تحيى الراقصة صافيناز 5 حفلات على مدار الأيام المقبلة قبل ليلة رأس السنة.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز فى السينما فيلم “إنت حبيبى وبس” والذى عرض عام ٢٠١٩ .

وفيلم “إنت حبيبى وبس” من بطولة هالة فاخر، بوسى، محمود الليثى، محمد ثروت، وسعد الصغير، وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

وبعد لحظات من نشر اللايف، حذفت الراقصة صافيناز الفيديو، وأبدلته بـ لايف آخر عدلت فيه من جلستها، وارتدت فيه تنورة تستر جزء من جسدها