اجدع من انجي خوري .. شقيقة هيفاء وهبي تخرج عن المألوف بوصلة رقص بالبكيني علي حمام السباحة بالاسود.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

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رياض - احمد صلاح - شقيقة هيفاء وهبي هي رولا يموت وهي من مواليد العام 1975 في لبنان. وتعد زينب وهبي من الشخصيات الهامة في عالم الموضة والأزياء في الشرق الأوسط.

درست رولا يموت التصميم الداخلي في الجامعة الأميركية في بيروت، وعملت في مجال التصميم الداخلي لفترة من الوقت. ولكنها سرعان ما انتقلت إلى صناعة الموضة، حيث بدأت بتصميم الملابس والأزياء.

وقد أطلقت رولا يموت علامتها التجارية الخاصة بها في عام 2011، والتي تحمل اسم “Zyneb Zuhdi”. وتتميز العلامة التجارية بتصاميم أزياء عصرية وفريدة من نوعها، تجمع بين الأناقة والجمال والأصالة.

وتعتبر رولا يموت من الشخصيات الهامة في عالم الموضة في الشرق الأوسط، حيث تظهر دائماً بإطلالات أنيقة ومتميزة في المناسبات الاجتماعية والأحداث العامة. وتحظى بمتابعة واسعة من قبل النساء في منطقة الشرق الأوسط، اللواتي يتطلعن إلى الحصول على نصائح الموضة والأزياء منها.

وتتميز رولا يموت بشخصية قوية ومستقلة، ولها رؤية متميزة في عالم الموضة والأزياء. كما تسعى دائماً إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وتشجيع النساء على تحقيق أحلامهن وتحقيق النجاح في حياتهن.