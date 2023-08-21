اجدع من فيفي عبده .. فلاحة مصريه بطل بوصلة رقص بالعباية هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاسود الشفاف..ومتابع فرمت سما المصري

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رياض - احمد صلاح - دائما ما تقوم ربات المنازل بنشر الفيديوهات التي تعمل على اشهارهن داخل منازلهم او داخل غرف النوم التي يمكثون فيها واظهار كل ما لديهم داخل منزلهم ولكن الغريب والعجيب في الاونه الاخيره ان هناك بعض النساء تقوم بتصوير نفسها داخل غرفه نومها وهي تقوم بعده وصلت رقص مما جعل الجميع يخطو على هذه الخطى.

زهره العديد من النساء وظهرت مقاطع الفيديو الكثيره على صفحات السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الاشهر الماضيه وهي تظهر فيها احدى النساء تقوم بوصله رقص قويه جدا داخل منزلها الامر الذي جعل الجمهور لا يكل ولا يمل من البحث على الفيديوهات التي تنزل اول باول لربات المنازل وخصوصا ربه المنزل السعوديه.

هذه المقاطع وهذه النساء عده اعجابات كبيره جدا ومشاهدات كبيره جدا حيث دائما ما تحرص النساء على الظهور بانفسهن وهم يقولون وصلاه رقص ويرتدون الملابس الضيقه للغايه التي تبرز فيها انوثتها وجمالها ورشاقتها بطريقه كبيره جدا فيما علق البعض الاخر على هذه الفيديوهات بانها تحث على نشر كل ما هو غير جيد بالنسبه للجمهور والمشاهدين.