انت الأن تتابع خبر عدت سما المصري.. رقص نار من صاحبت العروسه الجميله ولعت النت بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة وهي تقوم بوصله رقص غي حفل زفاف أختها ولعت النت بوصلة رقص تتحدى اشهر راقصه في مصر والوطن العربي سما المصري وصافيناز

استعرضت الراقصة المصرية سما المصري (تي شيرت) جديد اشترته عبر متاجر الإنترنت، وأظهرت عدم اعجابها به، لتنصح متابعيها بعدم شراء الثياب Online.

نشرت سما صورتها بالتي شيرت، وسخرت قائلة: (دي آخره اللي يشتري من الon line مش عايزه اقولكم من قدام المنظر عامل اذاي…خلوها مفاجاه ….المهم دا منظري دلوقتي).

الملفت أن عدداً من متابعي سما لاحظوا أن مؤخرتها تبدو أصغر مما كانت عليه في صورها السابقة، واعتبروا أنها تخدعهم وتخضع لعمليات نفخ وتكبير الأرداف.