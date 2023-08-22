انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..ربة منزل خليجيه فائقة الجمال تتحدي صافيناز موكا بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاسود والاحمر القصير و المفتوح علي البحري..ومتابع فرمت انجي خوري فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تحظى النساء على اهتمام كبير جدا من قبل العائله والافراد وخصوصا من قبل زوجها ولكن عندما تتخطى الزوج حدودها مع زوجها تكون هناك الكارثه ولكن هناك العديد من الامور التي تجعل الزوجه في بيتها سعيده للغايه حيث من ضمن هذه الاشياء هو ان تقوم الزوجه بالرقص داخل منزلها بطريقه قويه جدا تشهر من خلالها او نفسها وبسبب ذلك الاشياء التي تقوم بها النساء في الايام الاخيره جعلت نفسها محق اهتمام كبير من قبل المتابعين والمشاهدين.

ربه منزل خليجيه بعرض صور لها من خلال منزلها تجمعها أسرتها الجميله للغايه وبدات تقوم بحبها لهم وبما تفعلها معهم من اجل جعلهم سعداء للغايه مع والدهم الامر الذي جعل ربه المنزل تجعل حياه ابنائها سعداء بسبب تفاصيل التي تقوم بها معهم ومن اجل قضاء كل ما يتمنون وكل ما يحتاجونه داخل منزلهم بخلاف النساء الاخرى التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وهي تقوم بوصلات رقص قويه جدا تظهر امامي ابنائهم بهذه الطريقه وبهذه الملابس المكشوفة بدرجة كبيرة جدا.