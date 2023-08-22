انت الأن تتابع خبر اجدع من انجي خوري..ربة منزل فلاحه مصريه صاروخ تتحدى اشهر راقصات بوصله رقص بلدي هزة يمين وهزة شمال من غرفه بالاحمر و المفتوح .. متابع كسحت صافيناز و سما المصري!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحدي ربات المنازل وهي تقوم بوصله رقص في غايه الروعه والجمال في غرفتي منزلها الامر الذي جعل مقطع الفيديو ينتشر بصوره كبيره جدا على صفحات التواصل الاجتماعيه وصفات السوشيال ميديا بطريقه كبيره جدا.

حيث ظهرت في مقطع الفيديو فتاه وفلاحه مصريه ترقص في غرفه نومها على احد الاغاني الشعبيه بطريقه كبيره جدا حيث اذهلت الحاضرين والمتابعين والمشاهدين على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات والانستقرام حيث كانت ترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال الامر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتغذرون في جمالها وانوثتها ورشقتها وجمالها.

انتقدها البعض الاخر بسبب ما تقوم به امام اولادها وامام الجميع دون ان تخاف من احد او تخاف من البلد التي تعيش فيها والاعراف والتقاليد التي موجوده في هذه البلده.