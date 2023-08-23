انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..ربة سعودية فائقة الجمال تفعل المستحيل و تتحدي صافيناز موكا بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاسود المفتوح علي البحري..ومتابع فرمت انجي خوري فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بسبب الفيديو الذي نشرته على صفحتها ولقد هذه الفتاه السعوديه نقط كبير جدا واساءات كبيره جدا والفاظ كبيره جدا بسبب ما تقوم به امام اولادها والمجتمع العربي والبلد التي تعيش فيها فانها لم تسيء الى نفسها فقط وانما اساءت الى البلد العربيه التي تقيم فيها.

بينما من يشاهد هذه الفيديوهات بكثره تم الاعجاب بالفيديو وبداوا يتغذلون في جمال المراه ويصفونها بانها تقوم بتقليد اشهر راقصه وانها احسن من اي راقصه جاءت على الساحه مثل صافيناز وسما المصري شديد في جمال في راسها واثاره الغرائز الموجوده بداخله.