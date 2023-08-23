شاهد قبل الحذف.. البطلة سما المصري تتحدى العالم وتدهن العصا وتضعها في منطقة في بث مباشر.. ومتابع غلبتي فيفي عبده وصافيناز

انت الأن تتابع خبر شاهد قبل الحذف.. البطلة سما المصري تتحدى العالم وتدهن العصا وتضعها في منطقة في بث مباشر.. ومتابع غلبتي فيف عبده وصافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تثير الراقصة سما المصري الجدل بارتدائها قميص شفافاً يظهر ما تحته، وتقوم بوضع العصا في هذا المنطقة، لدينا خبر مهم جدًا عن الفنانة سما المصري، الراقصة المثيرة للجدل بشدة.

في كل مرة تثير الفنانة المصرية سما المصري الانتقادات بسبب ظهورها المتكرر على حسابها في موقع إنستغرام، ومع إنشاء قناة خاصة بها على يوتيوب، زادت من استفزاز الجدل بسبب كثرة الفيديوهات التي تقوم بنشرها.

وعلى الرغم من أنه لم يمر وقتٌ طويلٌ على إنشاء قناة يوتيوب لها، إلا أن القناة حققت شهرةً كبيرةً وأصبحت واحدةً من أشهر قنوات الفنانين في مصر.

تقدم سما المصري العديد من مقاطع الفيديو لها وهي ترقص في غرفة نومها وأخرى بقميص في حمام السباحة، مما جعل المتابعين يتابعون قناتها بشدة وينتظرون بفارغ الصبر ما تقوم سما المصري بنشره في أي وقت.

لكن في هذه المرة، قامت سما المصري بنشر تحدي طلبه أحد المتابعين، حيث طلب منها أن تقوم بالرقص بالعصا، وليس هذا فقط.

إنه ليس فقط أراد منها أن تقوم برقصة الشرقية ووضع العصا على أبراجها دون أن تسقط، ولكن الأمر المدهش هو أن سما المصري وافقت على هذا التحدي وقامت به وفقاً لطلب واحد من المتابعين.

و لم تكتفِ بِهذا بَلْ قامت بتنفيذ خاصِيةِ الْبَثِ المَبَاشِرِ خَلْالَ الرَّقْصَةِ لِكَيْ تَتَفَاعَلَ مَعَ الْمُتَابِعِينَ أَثْنَاءَ رَقْصِهَا وَتُرَدُّ عَلَى تَعْلِيقَاتِهِمْ وَلَاقَا الْفِيدِيو الرَّوْعَةَ الْكَبِيرَةَ عَلَى مَوْقِعِ يُوتِيوبْ.