انت الأن تتابع خبر كيوم ولدتها أمها.. الدلوعه سما المصري تتحدى أشهر راقصة جنننت الشباب تنزل بيدها بدون خجل في بث مباشر من احل المشاهدات وتقول هو ليه سخن.. والجمهور في ذهول!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم سما المصري الفنانه المصريه التي دائما ما تثير الجدل في ظهورها المتنوع ولديها الكثير من المتابعين على حسابها على مواقع التواصل ، وقامت الفنانه سما المصري بمشاركه متابعها فيديو وهي تقوم بحلب البقره بيدها ما جعل البعض في الحيره من هذا الفيديو.

وظهرت الفنانه الاستعراضيه سما المصري تيجي صعوبه في كيفيه حل البقره ويبدو انها ليست متعوده على ذلك وبعدها محاوله طويله نجحت في حلب البقره ونزول اللبن منها.

سما المصري

وبعد ان نجحت في حلبه البقره رد قائله ضاحكه اخيرا الجاموسه حنت وخليتني احلب لبنها في حد عايز لبن من اللي بيشوف الفيديو علي قناتي.