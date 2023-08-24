انت الان تتابع خبر زوجي يفعل معي اشياء لايتوقعها ولا يتخيلها احد في غرفة النوم.. اعترافات ساخنة لعروس عشرينية حسناء في ليلة الدخلة؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد الزواج، تتبدد الأقنعة المزيفة التي يرتديها الكثيرون في البحث عن شريك يخفي عيوبهم ويحجب هويتهم الحقيقية. تتحول الحياة بعدها إلى جحيم لا يُطاق، حيث تذوب تلك الأقنعة وتتلاشى، ويصبح من الصعب على الناس العيش مع هؤلاء الأشخاص العقيمين في الفكر والدين.

ريهام هي قصة امرأة متدينة وجميلة ومثقفة تعاني من حياة بائسة تم فرضها عليها بواسطة قناع الزواج الوهمي، حيث اعتقدت أن هذا هو الطريق الأمثل للحصول على زواج سعيد. تروي ريهام قصتها بأنها وافقت على الزواج من محمد البالغ من العمر 28 عامًا، بعد أن رأت فيه الخلق الحسن والأصل الجيد والتربية الحسنة، وتمت مراسم الزواج بكل الفرح والسرور. ولكن لم يمضِ أكثر من شهر على الزواج حتى بدأت أقنعة زوجها في السقوط واحدًا تلو الآخر.

منذ ليلة الدخلة، اكتشفت ريهام أن زوجها يهرب للصلاة بشكل متكرر، وهذا الأمر صدمها بشدة وظنت أنه مجرد وسواس شيطاني سيزول مع مرور الوقت. ولكن الأمر الأسوأ كان اكتشافها أن زوجها مدمن مخدرات، مثل الحشيش والهيروين، ولديه علاقات غير شرعية مع النساء. استمرت الحالة على هذا النحو لمدة عام من الزواج، وحاولت الزوجة تصحيح حال زوجها بالنصائح والدعاء، ولكنها فقدت الأمل في النهاية وقررت إنهاء علاقتها به بقوة وتصميم بفضل إيمانها القوي.

يُعتبر الشعب السعودي واحدًا من الشعوب الأكثر إسرافًا وإهدارًا للغذاء في جميع أشكاله. تشكل هذه الظاهرة مشكلة متزايدة على مستوى العالم وتستدعي العمل والتصدي لها بشكل جدي.