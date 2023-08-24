انت الان تتابع خبر "مصري يبيع زوجته بمبلغ بخس في ليلة واحدة.. ولكن ما حدث بعد ذلك سيجعلك تنهار في دموع الأسف!"تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حضرت العروس مراسم الزفاف بفستان العرس، وبدت كأنها ملكة تنتظر التتويج على العرش، فأبهرت الحضور بجمالها وأناقتها. كانت تستعد للزواج من الرجل الذي اختارته قلبها وقررت أن تكون زوجته. ولكن بعد مرور 30 يومًا، حدث شيء غير متوقع.

في صدمة لا يمكن تصورها، اكتشفت السيدة أن زوجها، الذي لم يتجاوز السابعة عشرة من العمر، قد باعها لرجل آخر في منتصف الخمسينات من أجل شراء هاتف ذكي وتلبية رغباته الشخصية، دون أن يهتم بمشاعرها كزوجة له. كانت هذه الواقعة غير معقولة، حيث وجدت نفسها في لحظة واحدة مع رجل غريب ليس زوجها، الذي قدمها إلى هذا الرجل مقابل مبلغ مالي. وقد تلقت هذا المبلغ الذي يقدر بحوالي 37 ألف جنيه مصري. قامت أسرتها بتقديم بلاغ ضده لاختطاف ابنتهم، وعندما استجوبته السلطات الهندية، تبين أن هناك تناقضات في أقواله. وبعد مراجعة سجل مكالماته الهاتفية، اكتشفوا الحقيقة المخزية وألقوا القبض عليه فورًا. تم بيع الزوجة من قبل زوجها وانتقلت إلى منطقة باران في جنوب شرق راجستان. وعندما ذهبت الشرطة لاسترداد الابنة، رفض أهالي القرية عودتها بحجة أنهم دفعوا ثمنها وطالبوا أسرتها بإعادة الأموال.

تم القبض على الزوج واستجوابه، وتبين أنه قد اشترى هاتفًا ذكيًا لنفسه باستخدام الأموال التي حصل عليها من بيع زوجته. بالإضافة إلى ذلك، قام بإنفاق المبلغ المتبقي على الترفيه وتناول الطعام. وكانت العقوبة النهائية لأفعاله هي السجن وقضاء فترة عقوبته داخل مؤسسة الإصلاح.