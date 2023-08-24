انت الان تتابع خبر سيدة مصرية تفجع الجميع وتعاشر زوجها وشقيقه في وقت واحد...والقاضي ينفعل في المحكمة وينطق بالحكم الذي أدخلها في غيبوبة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهد مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل مروعة، حيث سيطر الشيطان على المتهم وأوهمه بأنه يجب عليه قتل شقيقه من أجل أن ينفرد بزوجته. وقد تعاونت الزوجة مع المتهم في تنفيذ هذه الجريمة البشعة.

المتهمان في هذه الواقعة هما "ماهر.ا.هـ.أ" البالغ من العمر 27 عامًا ويقيم في منطقة ضهر المشروع التابعة لمركز مطوبس، و"نيرة.م.أ.ح" البالغة من العمر 25 عامًا وتعمل بائعة أسماك وتقيم في قرية سكرانة التابعة لنفس المركز.

في يوم 17 نوفمبر 2022، تم العثور على جثة "نادر.ا.هـ.أ"، شقيق المتهم الأول وزوج المتهمة الثانية، في مركز شرطة مطوبس. وتبين أنه قد تم قتله عمدًا وبترصد. حيث استدرجت المتهمة زوجها إلى أرضه الزراعية وتعاونت مع شقيق زوجها في تنفيذ جريمة القتل، نتيجة لعلاقة غير شرعية بين المتهمين.

قبل وقوع الجريمة، قام المتهمان بالتخطيط واتخاذ القرار بتنفيذها. وقد أعد المتهم الأول أداة "كوريك" لاستخدامها في الجريمة، في حين قامت المتهمة الثانية بإغراء زوجها ليأتي إلى أرضه الزراعية، بناءً على طلب المتهم الأول وتنفيذًا لمخططهما الشرير.

قام المتهم الأول بضرب شقيقه بواسطة قالب طوب على رأسه، مما تسبب في إصابته القاتلة وفقًا لتقرير الطب الشرعي، وهذا ما أدى إلى وفاته.

بعد اكتشاف جثة الضحية، أُبلغ أهله وجيرانه قوات الشرطة التي وصلت إلى موقع الجريمة. بعد ذلك، بدأ رجال المباحث في التحقيق في الواقعة وكشفوا أن زوجة الضحية وشقيقه هما المتورطان في جريمة القتل. كشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بضرب شقيقه عدة مرات على رأسه، مما تسبب في إصابته القاتلة ووفاته. وكان الهدف من ذلك قتله. كما تم ضبط المتهم الأول بحوزته آلة قتل وقالب طوب، وهما الأدوات التي استخدمها في الاعتداء على الأشخاص. تم الاتفاق بين المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة. بعد ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهمين وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

خلال جلسات المحاكمة، سأل رئيس الدائرة الثانية في محكمة جنايات فوه المستشار خالد بدر الدين المتهمة قائلاً: "هل قتلتي زوجك يا نيرة؟"، فأجابت المتهمة بالنفي قائلة: "لا أعلم شيئًا عن جريمة القتل ولم أحرضه على قتله". ثم سألت المتهمة بتساؤل: "لماذا سأقوم بقتل زوجي؟".

في اعترافاتها، اعترفت الزوجة المتهمة بأنها استدرجت زوجها المجني عليه وكشفت عن وجود علاقة غير شرعية بينها وبين المتهم الأول شقيق زوجها. قالت: "نعم، أقررت بالخطأ في البداية، ولكنني لا أعلم شيئًا عن جريمة القتل. فقد قتله ولكنني لم أكن أعلم بنية قتله. رأيته وهو يقتله لأنني كنت حاضرة في مكان الجريمة عند وقوعها".

في جلسة 20 مايو الماضي، قررت محكمة جنايات فوه الدائرة الثانية في كفر الشيخ إحالة أوراق السائق وبائعة الأسماك إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدامهما بسبب ارتكابهما جريمة قتل شقيق السائق المدان الأول وزوج المدانة الثانية بائعة الأسماك. وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينهما. حددت المحكمة جلسة 20 يونيو 2023 للنطق بالحكم.