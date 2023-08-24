اجدع من انجي خوري.. طالبه سعوديه شديده الجمال في اقوى واجمد وصله رقص 10 بلدي على واحده ونص بالاحمر المفتوح على الاخر.. ومتابع فرمت سما المصري وصافيناز

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رياض - احمد صلاح - دائما دائما ما تظهر ربات على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره قويه جدا في الاشهر الماضيه واستطاعت ربات المنازل ان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي سواء بما يقولنا بفعله المنزل سواء وصلات رقص او بالظهور في المطابخ وهم يقومن بعمل الطعام وتنظيف المنزل وسواء يقمنا بتجهيز الطعام في المنزل ولكن في الايام القليله الماضيه لوحظ عده فيديوهات وربات منزل وهم قمنا بصلات رقص داخل منازلهم بطريقه قويه للغايه جذبت عدد كبير جدا والفتيات يقمنا بالرقص داخل غرف نومهم بالملابس وقمصان النوم الداخليه والملابس المكشوفه بدرجه كبيره جدا.

ميرهان حسين هي فنانة مصر على صفحات التواصل الاجتماعيه بصورهية شابة، ولدت في القاهرة في 10 يوليو 1993، وهي معروفة بأدائها المتميز في الغناء والتمثيل. بدأت ميرهان حسين مسيرتها الفنية منذ صغرها، حيث كانت تشارك في المسابقات المدرسية والأنشطة الفنية، كما أنها درست الموسيقى والغناء في المعهد العالي للموسيقى في القاهرة.

شاركت ميرهان حسين في العديد من الأعمال الفنية المصرية، حيث بدأت مسيرتها الفنية في التلفزيون عام 2012 بمشاركتها في مسلسل “حكايات بنات”، ومن ثم شاركت في العديد من المسلسلات المصرية الناجحة، مثل “أبو عمر المصري” و”الأب الروحي” و”حلاوة الدنيا” و”الحرامي” و”ليالينا 80″ و”نسل الأغراب”.

كما أن ميرهان حسين تميزت في مجال الغناء، وقدمت العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا، ومن أبرز أغانيها “زعلانة” و”أنا بحبه” و”يا مجنون” و”مش عايزة غيرك” و”فرح” و”مشاعر” و”ما تيجي نتغير” و”ملكش غيرك”.

ومن خلال أدائها المميز في الغناء والتمثيل، استطاعت ميرهان حسين أن تحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، كما أنها تعد إحدى الفنانات الشابات الواعدات في مصر.

إضافة إلى موهبتها الفنية، تميزت ميرهان حسين بجمالها الطبيعي وأناقتها، حيث تتابعها جماهير كبيرة.