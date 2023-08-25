فلاحة مصريه فائقه الجمال شقراء ولعت النت بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال تتحدى أشهر راقصة من داخل غرفه نومها بهزة وسطها العارم.. والجمهور غلبتي سما المصري وصافيناز

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رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن الراقصات والفنان ايه صافيناز وايضا فلاحه مصريه وهي تقوم بوصله رقص جميله

أثارت الراقصة صافيناز حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها الأخيرة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

الراقصة صافيناز تثير الجدل

وتحدثت الراقصة صافيناز عن خوفها من الموت، حيث قالت إن أفضل شيء للإنسان أن يصلي قبل وفاته، معقبة: بقول يا رب قبل ما أرقص عشان مموتش على المسرح وربنا بيديني طاقة أرقص.

وأضافت: أحسن شيء يحصل للبني آدم يكون عنده فرصة قبل ما يموت يصلي حتى لو 10 دقايق.. وربنا عارف إني بحب الرقص ودي مشكلة حياتي.. وطول ما فيا صحة هرقص ولو سبته هرجع له.

وتطرقت الراقصة صافيناز للحديث عن تغير شخصيتها بعد الشهرة، قائلة: الشهرة بتغير البني آدم، لكن أنا اتغيرت للأحسن.. وقبل الشهرة كنت شديدة، ومش بتكلم مع الناس ولا بسلم عليهم.. إنما الشهرة خلتني أحب الكل حتى لو حد مش بيحبني مش مهم.

كما تحدثت الراقصة صافيناز عن فترة زواجها، حيث أكدت أن زوجها كان يغار عليها بشدة بسبب جمالها وشهرتها.

وفي وقت سابق، ردت صافيناز على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب جرأتها في الرقص والملابس، حيث قالت: رقصي مفيهوش إغراء.. ولو قارنا بين راقصات زمان ودلوقتي هنلاقي زمان كان فيه إغراء أكثر.. والراقصات كانوا بيلبسوا بدل من غير شورتات.. لكن إحنا على الأقل بنلبس شورت.