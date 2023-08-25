انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..فلاحة مصريه بطل تقوم بوصلة رقص بالعباية هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاسود الشفاف..ومتابع فرمت صافيناز و فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مواقع التواصل الاجتماعيه اليوم مقطع فيديو جديد لاحدى ربات المنازل وهي تقوم بواسطه رقص جريئه جدا من داخل منزلها تصدر هذا المقطع مواقع التواصل الاجتماعي وانتقده البعض بصوره كبيره جدا نظرا لما تفعله ربات المنازل داخل منازلهم وداخل غرف النوم الذين ينقصون فيها.

حيث ظهر في مقطع الفيديو فتاه وهي ترتدي عبايه ضيقه للغايه وهي تقوم بواسطه رقص قويه جدا تتحدى فيها اشهر الراقصات من احد المنازل حيث كانت ترقص على احلى اغاني الشعبيه المشهوره جدا الامر الذي جعلها تفقد السيطره على نفسها وتقوم بعده حلقات كبيره جدا وجريئه منها بصوره كبيره جدا.

انتشر المقطع بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا وعده مواقع اخرى مثل اليوتيوب والمواقع تبادل الصور الفيديوهات انستقرام مما حظي على عدد من المشاهدات كبيره جدا تخطى من يقارب 10 مليون مشاهده بسبب ما كانت تفعله ربه نظرا لما كانت تفعله ربه المنزل داخل غرفه نومها من حركات جريئه للغايه تخطط بها الحدود حيث كانت تقوم بتقليد الفنان والراقصه الاستعراضيه صافيناز وسما المصري بالحركات القويه التي يقمنا بها على وسائل التواصل الاجتماعي.