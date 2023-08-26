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بدون خجل .. صافيناز سكرانة في غرفة النوم وتقوم بوصلة رقص فاضحة أظهرت صدرها العارم.. والجمهور غلبتي سما المصري ولورديانا

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عدن - احمد صلاح - فجات الراقصه الارمنيه متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما قامت بنشر صوره خاصه لها وهي تقضي اجازاتها على احد الشواطئ على البحر.

ونشرت صافيناز هذه الصوره ولاقت تفاعلا كبيره من جمهورها واستعرضت صافيناز جمالها في هذه اللافته بوضعيه قويه للغايه.

وبدات صافيناز برده باللهجه العربيه ويستظهور كبير من المتابعين بسبب قدرتها على النطق الكلمات بالشكل قوي للغايه.

ويظهر في هذا الفيديو الذي تشعر بقوه كبيره على مواقع السوشيال ميديا قصه صافيناز على البحر به بدله رائعه للغايه مع غنائها المثير للجدل

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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