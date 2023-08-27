انت الأن تتابع خبر عدت سما المصري. رقص روبي علي المسرح يشعل الحفل بإطلالة خضراء مثيرة تشعل حماس الجمهور!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انسحب الفنان التونسي مروان الجبالي، الشهير بـ”نوردو”، من الحفل الفني الذي كان من المقرر احياءه أمس الثلاثاء بمدينة سوسة بتونس رفقة الفنانة روبي، بسبب اعتراضه على الحملة التسويقية للحفل.

وكتب الفنان التونسي عبر خاصية “الستوري” على حسابه بموقع “إنستغرام” “يؤسفني إلغاء حفلي، لاعتراضي على الحملة التسويقية من خلال المعلقات التي تم فيها تمييز الفنانة المصرية روبي، وتقديمها على أنها نجمة الحفل مقابل تقزيم الفنانين التونسيين والتعامل معهم كفناني درجة ثانية، وهو أمر أرفضه بشدة”.

وأضاف مروان الجبالي “اخترت الانسحاب مع اعتذاري الكبير لجمهوري واحترامي لروبي التي لا دخل لها في هذا الإشكال”.

وفي نفس السياق قال الإعلامي التونسي سمير الوافي أن روبي غنت في الحفل بدون نوردو وقبضت 50 ألف دولار مقابل ما يشبه الغناء.